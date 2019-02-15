После первого брака знаменитый певец повстречал много красивых женщин, однако ни с одной из них так и не связал свою жизнь. Николай Басков надеется, что в скором времени встретит свою спутницу.

После первого брака знаменитый певец повстречал много красивых женщин, однако ни с одной из них так и не связал свою жизнь.Николай Басковнадеется, что в скором времени встретит свою спутницу.Многиебывшие возлюбленные артиста сразу после расставания удачно вышли замуж. Телеведущая Оксана Федорова встречалась с Николаем Басковым на протяжении двухлет. Влюбленные даже планировали устроить свадьбу, однако по неизвестнойпричине они расторгли помолвку. Спустя некоторое время "Мисс Вселенная 2002" оформила отношения с сотрудникомадминистрации президента Андреем Бородиным. На данный момент супруги воспитывают двоихдетей.Роман с фотомодельюВикторией Лопыревой тоже продлился недолго. В июле 2017 года они сообщили о свадьбе,которая должна была состояться в октябре в городе Грозном. Однако вскоре они разорвалиотношения. В конце прошлого года модель заявила, что беременна от нового избранника, имякоторого она решила сохранить в тайне.Певец обратил внимание, что все его отношения заканчиваются одинаково. "С кем-то расстаюсь – удачно выходят замуж. С кем-торасстаюсь – внезапно беременеют", – цитирует звезду . Известный астролог Павел Блога предсказал исполнителю, что "он найдет свое счастье после 42". "Моюсвадьбу будем транслировать в прямом эфире на федеральном канале", – добавил он.также опроверг слухи о том, чтовсе его бывшие отношения были пиар-ходом. "Давы все время пишите одно и то же. Все для прикрытия. То есть мы бесполыекакие-то существа, мы не можем сексом заниматься. И всех, кого не покажешь, всеприкрытие. Одно прикрытие, второе прикрытие, третье", – заключил он.