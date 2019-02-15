Испанский наставник лондонского футбольного клуба Арсенал Унаи Эмери накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против белорусского БАТЭ не стал сетовать на не слишком футбольную погоду, которая встретила его команду в Борисове. Тренер сказал, что готов к сюрпризам и природы, и соперника.

Испанский наставник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Унаи Эмери накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против белорусского БАТЭ не стал сетовать на не слишком футбольную погоду, которая встретила его команду в Борисове. Тренер сказал, что готов к сюрпризам и природы, и соперника."Не слишком футбольная погода для нас не проблема, — цитирует Эмери Трибуна.Com. – Мы играли с "Ворсклой" в Киеве, когда там лежал снег. Поэтому мы готовы играть. Я слышал, что поле в хорошем состоянии и обе команды будут играть 90 минут. И в любом случае – мы в равных условиях".Испанца спросили, не ждет ли он от БАТЭ, который нечасто доходил до весенней стадии еврокубков, сюрприза: "Арсенал" просто готовился к очередной игре. При этом я видел, как БАТЭ играл в группе с "Челси". Борисовский клуб проиграл 0:1, но у них было несколько хороших возможностей, чтобы сравнять счет или даже выиграть"."Сейчас БАТЭ не соревнуется в своей лиге, потому что перерыв в чемпионате. Но они готовились на сборах. Мы знаем, что команда очень организованная и обладает хорошими игроками. Кроме этого, у БАТЭ очень высокая мотивация на этот матч", — сказал Эмери."Но и для нас важна эта стадия турнира, поэтому можете мне поверить, что в этом матче мы обладаем не меньшей мотивацией и не меньшими амбициями, чем наш соперник", – сказал наставник лондонских "канониров".