Наставник клуб Национальной баскетбольной ассоциации Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр установил анти-рекорд Лиги по размеру штрафа, наложенного за брань в адрес арбитра. За инцидент в матче с Портлендом Трейл Блэйзерс (107:129) наставник должен будет заплатить 25 тыс. долларов.

Наставник клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр установил анти-рекорд Лиги по размеру штрафа, наложенного за брань в адрес арбитра. За инцидент в матче с "Портлендом Трейл Блэйзерс" (107:129) наставник должен будет заплатить 25 тыс. долларов.Один из эпизодов встречи, в котором судьи приняли сторону соперников, Керр неожиданно для многих позволил себе всплеск эмоций, выскочил на площадку и сыпал оскорблениями в адрес арбитра Кена Мауэра.BIG MAD. pic.twitter.com/zj060Nx8p9— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 14 февраля 2019 г.В результате Керр был удален с площадки в 4-й четверти встречи. Тренера смог успокоить и увести в подтрибунное помещение только Кевин Дюрант. Тем не менее, Лига выписала наставнику "воинов" многотысячный штраф.