Британские
следователи срочно прилетели в Болгарию и ищут там следы Новичка.
По версии Скотланд-Ярда, третий подозреваемый в деле Скрипалей засветился в
Софии.
Британские
следователи срочно прилетели в Болгарию и ищут там следы "Новичка".
По версии Скотланд-Ярда, третий подозреваемый в деле Скрипалей засветился в
Софии.
О работе британских следователей сообщил журналистам
премьер-министр страны Бойко Борисов. По его словам, следователей из Лондона
заинтересовали визиты в Болгарию Дениса Сергеева, которого они считают
причастным к отравлению и его дочери Юлии.
Британцы убеждены в том, что Сергеев, перемещавшийся пол миру под фамилией Федотов, замешан еще в попытке
отравить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева в 2015 году. Правда сам
предприниматель выразил удивление, когда журналисты обратились к нему за
комментариями. "Какая еще группа британских следователей? Я впервые об
этом слышу. Со мной никто не связывался", – цитирует Гебрева британская Guardian.
Шумиху
вокруг третьего прокомментировали и в Москве. Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не изменили своего подхода к
сообщениям о причастности к инциденту в Солсбери российских спецслужб. Иными
словами, Россия в который уже раз отвергла свое участие в отравлении беглого
полковника ГРУ и его дочери.
Накануне,
14 февраля центр расследований Bellingcat, сделавший себе рейтинги на инциденте
в Солсбери, сообщил о третьем подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля
и его дочери Юлии. Его якобы зовут Денис Сергеев и он служит в пресловутом ГРУ.
Сергеев
прилетел в Лондон примерно в то же время, что и Петров с Бошировым, которых британские
власти обвиняют в . Правда, ничего нового, кроме мутной
фотографии какого-то гражданина, Bellingcat не предоставил. Доморощенные сыщики
не смогли установить самого главного – какую именно роль играл Сергеев в преступлении.