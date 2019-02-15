Британские следователи срочно прилетели в Болгарию и ищут там следы Новичка. По версии Скотланд-Ярда, третий подозреваемый в деле Скрипалей засветился в Софии.

Британскиеследователи срочно прилетели в Болгарию и ищут там следы "Новичка".По версии Скотланд-Ярда, третий подозреваемый в деле Скрипалей засветился вСофии.О работе британских следователей сообщил журналистампремьер-министр страны Бойко Борисов. По его словам, следователей из Лондоназаинтересовали визиты в Болгарию Дениса Сергеева, которого они считаютпричастным к отравлению и его дочери Юлии.Британцы убеждены в том, что Сергеев, перемещавшийся пол миру под фамилией Федотов, замешан еще в попыткеотравить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева в 2015 году. Правда сампредприниматель выразил удивление, когда журналисты обратились к нему закомментариями. "Какая еще группа британских следователей? Я впервые обэтом слышу. Со мной никто не связывался", – цитирует Гебрева британская Guardian.Шумихувокруг третьего прокомментировали и в Москве. Пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не изменили своего подхода ксообщениям о причастности к инциденту в Солсбери российских спецслужб. Инымисловами, Россия в который уже раз отвергла свое участие в отравлении беглогополковника ГРУ и его дочери.Накануне,14 февраля центр расследований Bellingcat, сделавший себе рейтинги на инцидентев Солсбери, сообщил о третьем подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаляи его дочери Юлии. Его якобы зовут Денис Сергеев и он служит в пресловутом ГРУ.Сергеевприлетел в Лондон примерно в то же время, что и Петров с Бошировым, которых британскиевласти обвиняют в . Правда, ничего нового, кроме мутнойфотографии какого-то гражданина, Bellingcat не предоставил. Доморощенные сыщикине смогли установить самого главного – какую именно роль играл Сергеев в преступлении.