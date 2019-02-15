Шоумен Иван Ургант не мог оставить без внимания ролик с
поющими в самолете бывшими членами правительства. Всех участников той вечеринки
телеведущий и его коллеги изобразили в своей пародии.
Шоумен Иван Ургант не мог оставить без внимания ролик с
поющими в самолете бывшими членами правительства. Всех участников той вечеринки
телеведущий и его коллеги изобразили в своей пародии.
Ведущие шоу "Вечерний " скопировали героев
оригинального видео. В ролике артисты представли с бокалами в руках, они танцуют
и прихлопывают, распевая песню "Ах, судьба моя, судьба". Тост
экс-главы Минсельхоза тоже не оставили без внимания: Ургант поднял бокал
"за наше юмористическое лобби".
Напомним, вдохновившее видео появилось в Сети 13 февраля. В нем участвовали экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. В компании других чиновников они веселятся на борту частного
самолета. А Ткачев произносит тост "за аграрное лобби" – который и спародировал Ургант, пишет Ura.ru.