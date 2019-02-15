Шоумен Иван Ургант не мог оставить без внимания ролик с поющими в самолете бывшими членами правительства. Всех участников той вечеринки телеведущий и его коллеги изобразили в своей пародии.

Шоумен Иван Ургант не мог оставить без внимания ролик споющими в самолете бывшими членами правительства. Всех участников той вечеринкителеведущий и его коллеги изобразили в своей пародии.Ведущие шоу "Вечерний " скопировали героеворигинального видео. В ролике артисты представли с бокалами в руках, они танцуюти прихлопывают, распевая песню "Ах, судьба моя, судьба". Тостэкс-главы Минсельхоза тоже не оставили без внимания: Ургант поднял бокал"за наше юмористическое лобби".Напомним, вдохновившее видео появилось в Сети 13 февраля. В нем участвовали экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. В компании других чиновников они веселятся на борту частногосамолета. А Ткачев произносит тост "за аграрное лобби" – который и спародировал Ургант, пишет Ura.ru.