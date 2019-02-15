УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Богданова Константина Михайловича, 28.05.1974 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Богданова Константина Михайловича, 28.05.1974 года рождения, жителя г. Санкт-Петербург, местонахождение которого неизвестно с 26.02.2010.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 187 см, нормального телосложения,волосы длинные, русые, глаза серые, размер обуви 44.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93