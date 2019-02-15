Сотрудниками правоохранительных органов Австралии раскрыта деятельность крупнейшей в стране сети распространения наркотиков через Интернет. По обвинению в реализации запрещенных веществ на сумму более 17 миллионов австралийских долларов арестованы три человека.

Сотрудниками правоохранительных органов Австралии раскрыта деятельность крупнейшей в стране сети распространения наркотиков через Интернет. По обвинению в реализации запрещенных веществ на сумму более 17 миллионов австралийских долларов арестованы три человека.Организованная обвиняемыми сеть распространения наркотических веществ стала первым крупным проникновением так называемого "darknet" на территории Австралии, передает ТАСС. В ходе масштабной полицейской операции были перехвачены 85 посылок с наркотиками, проведены аресты и обыски.Как показал анализ изъятых в ходе обыска компьютеров, в результате своей преступной деятельности распространителям наркотиков удалось получить не менее 17 миллионов австралийских долларов в криптовалюте. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли около 800 тысяч долларов наличными.