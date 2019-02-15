В Алтайской крае почти в ста учреждениях наукограда Бийска после поступивших анонимных сообщениях о минировании из зданий эвакуируют людей.

В Алтайской крае почти в ста учреждениях наукограда Бийска после поступивших анонимных сообщениях о минировании из зданий эвакуируют людей.В городе эвакуируют поликлиники, больницы, торговые центы, административные здания, передает ТАСС. В местной администрации отметили, что судя по всему, злоумышленники владеют информацией о том, какие организации находятся на карантине.