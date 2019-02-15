Мужчина рассказал, что в переулке двое неизвестных избили его и похитили принадлежащее ему имущество...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали двоих подозреваемых в хищении имущества путем грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию с заявлением обратился 38-летний москвич. Он рассказал, что в Уланском переулке двое неизвестных избили его и похитили принадлежащее ему имущество.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ярославском вокзале задержали подозреваемых – 20 и 21-летнего приезжих из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60