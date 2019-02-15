В горах Сочи планируют построить новый бальнеологический курорт. Объем инвестиций составит более 2 млрд рублей. Стартовым элементом будущего бальнеокурорта станет царский источник с целебной водой, найденный около 100 лет назад, по составу вода аналогична кисловодскому нарзану.

Новый бальнеологический курорт появится в горах Сочи. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского края, вопрос строительства обсудили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор одного из горнолыжных курортов Сочи в рамках РИФа в Сочи.Главным элементом будущего бальнеокурорта станет царский источник с целебной водой, обнаруженный около ста лет назад. Вода в источнике по составу аналогична кисловодскому нарзану, сообщает ГТРК "Вести Сочи". Сам источник расположен в долине реки Мзымта. А название "царский" он получил из-за местонахождения охотничьего домика, там жила прислуга царя.К концу 2020 года организуют пеший маршрут к источнику и туристический лагерь. Затем начнется строительство бальнеокурорта с соответствующей инфраструктурой. Срок работ составит пять — семь лет.