Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила 26 тысяч рублей

Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила 26 тысяч рублейВ Гороховецком районе местного жителя обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители задержали мужчину при проведении оперативных мероприятий на территории одного из лесничеств в Гороховецком районе. На своем грузовике лесной браконьер вёз несколько деревьев березы. Также в кузове автомобиля нашли электропилу.В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина срубил деревья незаконно. Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила 26 тысяч рублей.Мужчина признал свою вину и возместил ущерб. Материалы уголовного дела преданы в суд.