Главе администрации района внесено представление

Главе администрации района внесено представлениеПрокуратура сообщает, что участок многодетным семьям должны передавать в хорошем состоянии, чтобы на нём можно было возвести дом без подготовительных работ. Однако специалисты ведомства установили, что трём многодетным семьям дали непригодную для использования землю. Участки в Кольчугино заросли деревьями и кустами, кроме того, на них скопился мусор.Межрайонным прокурором в адрес главы администрации Кольчугинского района внесено представление, которое находится на рассмотрении.