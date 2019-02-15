Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали трех подозреваемых в участии в запрещенной организации Хизб ут-Тахрир (запрещена в РФ).

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали трех подозреваемых в участии в запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ).Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ.Отмечается, что в ходе обысков изъята литература экстремистской направленности, а также компьютерная техника и средства связи.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по обвинению в организации и участии в деятельности террористической организации.