В парижском метро один из пассажиров облил другого кислотой. Пострадавший получил серьезные ожоги.

В парижском метро один из пассажиров облил другого кислотой. Пострадавший получил серьезные ожоги.Инцидент произошел на первой линии подземки между станциями "Бастилия" и "Лионский вокзал". По свидетельству очевидцев, началось все с перепалки. После чего один из мужчин плеснул в другого кислотой и выбежал на станции "Лионский вокзал".В настоящее время полиция ищет злоумышленника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.