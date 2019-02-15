В Минобороны России не удивились выводам продюсера телеканала BBC Риама Далати о том, что кадры, на которых сотрудники Белых касок якобы оказывают помощь пострадавшим от химатаки сирийцам, были постановочными.

В Минобороны России не удивились выводам продюсера телеканала BBC Риама Далати о том, что кадры, на которых сотрудники "Белых касок" якобы оказывают помощь пострадавшим от химатаки сирийцам, были постановочными."На протяжении последних нескольких лет Минобороны РФ неоднократно акцентировало внимание, что рано или поздно истина об этих фальсификациях западных столиц все равно пробьет себе дорогу к свету", — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.При этом он напомнил, что эти фальсификации оказали негативное влияние на международные отношения. В частности, было принято решение по приданию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) "прокурорских" функций. И теперь западные страны могут наносить ракетные удары против неугодных им государств без санкций Совета Безопасности ООН."Остается пожелать продюсеру телеканала BBC Риаму Далати избежать преследования и тем более провокаций со стороны тех, поперек чьих интересов он сейчас оказался", — подытожил официальный представитель Минобороны РФ.В апреле 2018 года организация "Белые каски" обвинила сирийские правительственные войска в применении химического оружия. После этого был распространен видеоролик, который стал поводом для ракетной атаки США по сирийским позициям.Накануне работавший в Сирии телепродюсер BBC Риам Далати после проведения шестимесячного расследования сообщил, что химатака на сирийский город Дума была фейком — в госпитале снимались постановочные кадры.