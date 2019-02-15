Из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва в двух бизнес-центрах Москвы и редакции Русского радио утром 15 февраля была организована эвакуация сотрудников. По данным адресам прибыли сотрудники полиции и МЧС. На данный момент известно, что одно из сообщений точно ложное.

Из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва в двух бизнес-центрах Москвы и редакции "Русского радио" утром 15 февраля была организована эвакуация сотрудников.Осведомленные источник сообщил "Интерфаксу", что сообщение о "минировании" прошло по адресам Гамсоновский переулок и улица Станиславского. Там были эвакуированы около тысячи человек.К зданиям прибыли специалисты МЧС и МВД, территорию обследовали кинологи. Позже стало известно, что в бизнес-центре "Фабрика Станиславского" взрывное устройство обнаружено не было.Кроме того, утром 15 февраля неизвестные сообщили о минировании здания редакции "Русского радио" в Москве. Там тоже проводится эвакуация сотрудников, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.Вечером 14 февраля поступало анонимное сообщение об угрозе взрывов на Ярославском и Киевском вокзалах столицы, а также в СИЗО № 4 "Медведь" и СИЗО № 5 "Водник". Все эти сообщения оказались ложными.В последнее время не только столицу, но и другие российские города захлестнула волна сообщений о "минировании" разных зданий. После проверок специалистами все они оказывались ложными.