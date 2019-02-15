"В одном из столичных отелей оперативниками ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в покушении на убийство и незаконном хранении оружия", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«В одном из столичных отелей оперативниками ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Нижневартовска при участии Росгвардии задержаны подозреваемые в покушении на убийство и незаконном хранении оружия», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В конце января текущего года в Нижневартовске на улице Маршала Жукова произошло покушение на убийство 39-летнего местного жителя.По данному факту возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями 222, 30 и 105 УК РФ, установлены соучастники противоправного деяния, один из которых скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в одной из гостиниц на Новоясеневском проспекте задержали 23-летнего разыскиваемого и его 39-летнего предполагаемого сообщника. В настоящее время фигуранты доставлены в Нижневартовск.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео