В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении

В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушенииУчасток сельскохозяйственного назначения в 33 гектара, расположенный в Петушинском районе, принадлежит одному хозяину.Осенью прошлого года ему выдали предписание, он обязан был привести заросшую сорняками землю в состояние, пригодное для сельского хозяйства. Но, как показала проверка Россельхознадзора, владелец участка и не собирался выполнять требования, земля продолжала зарастать.В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф – 10 тысяч рублей.