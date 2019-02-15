В нашей стране активно обсуждается вопрос о запрете использования на уроках мобильных на законодательном уровне. На сегодня федерального закона, ограничивающего использование телефонов в образовательных учреждениях, нет. Некоторые региональные школы вводят запрет самостоятельно.

В нашей стране активно обсуждается вопрос о запрете мобильных на уроках. На сегодня федерального закона, ограничивающего использование телефонов в образовательных учреждениях, нет.Некоторые региональные школы вводят запрет самостоятельно. Как сообщает ГТРК "Алтай", например, в бийской школе №18 теперь введены рекомендации по использованию мобильных телефонов. На уроках необходимо выключить у смартфона звук. Причем сделать это должны и ученики, и педагоги. Пользоваться телефоном разрешается только в особых случаях. Возражений подобное нововведение ни у кого не вызвало, рассказала директор школы Светлана Евдокимова.Если говорить о зарубежном опыте, в ряде европейских стран законопроекты об ограничении использования мобильников в школе уже готовятся. Как объясняют инициаторы проекта, в процессе учебы телефоны только мешают детям: отвлекают их от образовательного процесса. Не секрет, что мобильные гаджеты можно использовать и как источник информации во время контрольных работ. Возможно, телефоны оставят только учителям – на случай экстренной связи.Кстати, проведенный в нашей стране соцопрос показал, что большинство россиян поддерживают возможность нововведений.