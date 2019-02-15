Сумма ущерба превысила 19 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 19 тысяч рублейВ конце января этого года в полицию обратилась жительница Собинки. Из квартиры женщины украли телевизор. Сумма ущерба превысила 19 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.При осмотре места происшествия правоохранители нашли странный кусок ткани. Затем сотрудники полиции установили, что преступление мог совершить ранее судимый 23-летний молодой человек, который живет в том же подъезде.Подозреваемого задержали. Парень рассказал, что попал в квартиру через незапертую дверь, взял телевизор и быстро ушел. Однако, когда он покидал место преступления, злоумышленник случайно зацепился и порвал одежду, оставив кусок ткани. Телевизор молодой человек успел продать, а деньги потратил.Расследование уголовного дела продолжается.