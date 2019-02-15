В Третьяковской галерее тестируют новую систему охраны. Отныне тех, кто решит посягнуть на искусство, встретит третий рубеж. Информация о том, что картина хоть на сантиметр сдвинулась с места, сразу же поступит на браслеты музейных работников. Усилить меры безопасности решили после похищения полотна Куинджи.

В Третьяковской галерее тестируют новую систему охраны. Отныне тех, кто решит посягнуть на искусство, встретит "третий рубеж". Информация о том, что картина хоть на сантиметр сдвинулась с места, сразу же поступит на браслеты музейных работников. Усилить меры безопасности решили после похищения полотна Куинджи.Изменения в зале Третьяковки, где выставлен Куинджи, видны невооруженным глазом. Белые датчики. Где-то спрятаны за подрамник, где-то прикреплены к стене вплотную к картине. Чем-то похожи на ароматизатор для помещений. И чтобы окончательно избежать "запаха тревоги" — возле возвращенной "Ай-Петри. Крым" — вооруженный полицейский. Искусство в силе.Раньше можно было подойти и посмотреть. Теперь только так — аккуратно подойти и внимательно посмотреть. Абсолютно разные ощущения! К тому же вся экспозиция Третьяковки застрахована.Вся — это и постоянная коллекция, и временные выставки. Плюс эти датчики. Военные технологии на страже шедевров живописи.Этот современный городской пейзаж с видом старой Москвы куплен в художественном салоне, а кража, вернее попытка сейчас произойдет в офисе группы компаний "Стрелец".Она буквально предназначена стоять "на страже". Результат конверсии — современная караульная система: слежение за постами, контроль передвижения, только более чувствительная: удар или микронное смещение. Сигнал по защищенному каналу поступает на пульт. А тот "раздает" их по браслетам. Эти прочные часы — у сотрудников службы безопасности и у смотрителей залов."А если я приду с глушилкой? — Нас проверяли, и мы стоим на снабжении не только в министерстве обороны, но и ФСО, а уж там системы глушения отработаны более чем", — поясняет Михаил Левчук, исполнительный директор компании "Стрелец".Эксперты по безопасности считают, что для экономии можно ставить датчики не на все картины. Ну, как унести из зала полотно 4 х 8 метров? Именно такое и готовят в Русском музее к отправке в Москву. Илья Репин "Юбилейное заседание Государственного совета". Гостить шедевр будет тоже в Третьяковской галерее.