15.02.2019

2019-02-15 07:50:52

В Уфе в массовой аварии пострадал ребенок

Ранним утром 15 февраля на страссе Уфа – Оренбург около поселка Чесноковка в Кировской районе Уфы столкнулись сразу шесть автомобилей -Chevrolet Aveo, LADA Priora, "Нива", Hyundai Accent, Lifan и Kia Rio, передает портал . На месте аварии работают экстренные службы. Сообщается об одном пострадавшем – трехлетняя пассажирка Chevrolet Aveo была доставлена в больницу.