В жилом доме в Красноярске произошел взрыв бытового газа. Спасены 12 человек.

В жилом доме в Красноярске произошел взрыв бытового газа. Взрыв произошел в трехэтажном доме на Кандагарской улице, обрушились перекрытия в трех квартирах. Спасены 12 человек, жильцов эвакуируют, сообщает "Интерфакс".По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.