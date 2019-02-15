С минуты молчания начались истории о боевых действиях ветерана афганской войны, полковника полиции в отставке Алексея Безъязычного...

В преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся вечер памяти.В зале Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве собрались ветераны органов внутренних дел, члены их семей, слушатели Центров профессиональной подготовки, курсанты, кадеты, а также личный состав московской полиции.В ходе мероприятия были продемонстрированы документальные фильмы «Миссия в Афганистане. Первая сватка с терроризмом» и «Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана».Поздравительную телеграмму от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова зачитал начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан - «В этот значимый день желаю всем ветеранам боевых действий в Афганистане и их семьям крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, успехов и новых достижений в служебной деятельности на благо нашего отечества».С минуты молчания начались истории о боевых действиях ветерана афганской войны, полковника полиции в отставке Алексея Безъязычного – «Мы оказали интернациональную помощь, куда люди уезжали по собственной воле, многие офицеры считали это за честь, солдаты тоже стремились попасть туда, вечная память всем кто оставил там свои жизни. А молодому поколению хочу сказать, вы должны гордиться тем, что наши соотечественники выполнили интернациональный долг достойно! Ваш путь- служение родине, и своей отчизне, а чтобы служить достойно, надо быть профессионалом, в службе не бывает мелочей и всё чему вас учат, когда-то может вам спасти жизнь».В завершении мероприятия состоялось музыкальное поздравление от творческих коллективов художественной самодеятельности ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.