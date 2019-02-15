С минуты молчания начались истории о боевых действиях ветерана афганской войны, полковника полиции в отставке Алексея Безъязычного...
В преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся вечер памяти.
В зале Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве собрались ветераны органов внутренних дел, члены их семей, слушатели Центров профессиональной подготовки, курсанты, кадеты, а также личный состав московской полиции.
В ходе мероприятия были продемонстрированы документальные фильмы «Миссия в Афганистане. Первая сватка с терроризмом» и «Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана».
Поздравительную телеграмму от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова зачитал начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан - «В этот значимый день желаю всем ветеранам боевых действий в Афганистане и их семьям крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, успехов и новых достижений в служебной деятельности на благо нашего отечества».
С минуты молчания начались истории о боевых действиях ветерана афганской войны, полковника полиции в отставке Алексея Безъязычного – «Мы оказали интернациональную помощь, куда люди уезжали по собственной воле, многие офицеры считали это за честь, солдаты тоже стремились попасть туда, вечная память всем кто оставил там свои жизни. А молодому поколению хочу сказать, вы должны гордиться тем, что наши соотечественники выполнили интернациональный долг достойно! Ваш путь- служение родине, и своей отчизне, а чтобы служить достойно, надо быть профессионалом, в службе не бывает мелочей и всё чему вас учат, когда-то может вам спасти жизнь».
В завершении мероприятия состоялось музыкальное поздравление от творческих коллективов художественной самодеятельности ГУ МВД России по г. Москве.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.