За каждое животное можно получить вознаграждение в 1200 рублей

За каждое животное можно получить вознаграждение в 1200 рублейВладимирская область входит в число неблагополучных регионов по бешенству. Одна из главных мер профилактики распространения бешенства - уменьшение поголовья лис. Лисицы - основные разносчики вируса в дикой природе, зачастую именно они передают это заболевание домашним животным.Охотников хотят стимулировать к добыче лис, именно поэтому за каждое животное выплачивают вознаграждение в 1200 рублей. Всех пойманных лис проверяют на бешенство.«Самая эффективная мера профилактики этой смертельной болезни - вакцинация домашних животных, – объясняет директор департамента ветеринарии администрации Владимирской области Максим Тихонов. – Прививку от бешенства вашему питомцу можно сделать бесплатно в любой государственной ветклинике. Этим вы проявите свою ответственность за здоровье не только любимца, но и людей, с которыми ваше домашнее животное может контактировать».Всего за прошлый год от бешенства привили 57 тысяч собак и кошек.