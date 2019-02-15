Для них проводят профессиональное обучение и дополнительное образование

Для них проводят профессиональное обучение и дополнительное образованиеВо Владимире прошло ежегодное расширенное совещание о реализации мероприятий содействия занятости населения.Руководитель владимирского Центра занятости населения Алексей Донсков рассказал, что в 2018 году к ним обратились 12798 горожан. Уровень безработицы составляет 0,8%, а количество безработных владимирцев - 1727 человек.В городе проводят профессиональное обучение и дополнительное образование, психологическую поддержку безработным гражданам, проводят оплачиваемые общественные работы, организуют временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.