Мероприятие приурочено к памятной дате 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов, исполнивших воинский и служебный долг за пределами Отечества. В УМВД России по Владимирской области организован ряд мероприятий, приуроченных к памятной дате. В их числе – встречи с ветеранами органов внутренних дел.В преддверии памятной даты Центр профессиональной подготовки сотрудников полиции регионального УМВД посетил почетный председатель Совета ветеранов ОВД области генерал-майор милиции в запасе Юрий Сергеевич Астахов.Генерал-майор милиции в запасе имеет богатый служебный опыт и всегда с готовностью делится им с молодыми полицейскими. В этот раз темой встречи стала служба офицера в Афганистане.Юрий Сергеевич не понаслышке знает обо всех тяготах несения службы за пределами Родины. В период военных действий в Афганистане ветеран в составе группы сотрудников милиции Владимирской области отправился в ДРА для урегулирования конфликта.- Было приня­то решение создать впер­вые в истории советской милиции специальные разведывательно-поиско­вые отряды. В июле 1980 года из опытных офицеров нескольких областных уп­равлений внутренних дел был сформирован «Кобальт-1», в составе которого было 11 человек из Владимирс­кой области. Я начал служ­бу во владимирской мили­ции еще в 1957 году и был в то время уже полковни­ком, - вспоминает Юрий Сергеевич. - Нас направили в учеб­ный полк, где в течение недели мы зани­мались в основном боевой подготовкой. А потом я был назначен командиром отря­да из 50 человек…Юрий Сергеевич и сейчас помнит боевые разведывательные походы в горы, авиа удары по местам дислокации бандитов, особенности общения с местным населением, условия жизни и быта бойцов… А ещё ветеран помнит всех своих сослуживцев, многие из которых впоследствии стали известными людьми, сделав блестящую карьеру.Слушатели Центра профессиональной подготовки задали ветерану немало вопросов. Среди них был и касающийся потерь среди сотрудников Владимирской милиции.- Никто не погиб! Были обстрелы, гранаты попадали в жилые помещения, не обошлось без ранений. Мы вернулись домой в полном составе, с честью выполнив свой долг, но всегда помним о своих товарищах из других регионов, которые отдали свои жизни на той войне, – ответил генерал-майор в запасе.В завершение встречи все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.Справочно