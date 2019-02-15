Алена Водонаева дала откровенное интервью. Она призналась, что предложила своему мужу оформить развод.
Алена Водонаева дала откровенное интервью. Она призналась, что предложила своему мужу оформить развод.
стала очередной звездной гостьей YouTube-шоу "Нежный редактор". Звезда скандально известного реалити "Дом-2" ответила на самые пикантные вопросы. К примеру, она без стеснения поведала о сексе с женщинами и призналась, что могла бы стать лесбиянкой, если бы ее партнерша была такой же сильной, как мужчина (и дело не в физической силе).
Сейчас же Алена счастливо замужем за музыкальным деятелем Алексеем Косинусом. Влюбленные оформили отношения 11 сентября 2017 года. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Днем пара покаталась на ретромобиле "Чайка" и пообедала во флажной башне Петропавловской крепости, а вечером Водонаева и Косинус отправились в ЗАГС.
После бракосочетания молодожены переехали жить в Москву. Со стороны кажется, что у влюбленных полная идиллия в отношениях, однако на шоу "Нежный редактор" Алена Водонаева призналась, что предложила мужу развестись.
"Я не понимаю, зачем я вышла замуж во второй раз. Я его люблю, но мне кажется, что можно было бы и так встречаться", – объяснила звезда "Дома-2". Алена рассказала, что Алексей сделал ей предложение через полтора месяца после начала их романа. Водонаева была захвачена чувствами и согласилась.
"Я была в розовых очках, во всей этой улетевшей романтике... Я ему даже недавно предложила: "Может, мы разведемся и продолжим встречаться?" Я хочу встречаться!" – заявила Алена Водонаева. При этом она не уточнила, как на такое предложение отреагировал супруг.
Отметим, что в конце июля 2018 года Алена Водонаева и Алексей Косинус обвенчались в Лас-Вегасе. "Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной, старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там "ячеек общества". Нас обвенчал самый милый и старенький священник", – рассказывала у себя в Instagram счастливая Алена Водонаева.