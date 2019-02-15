Алена Водонаева дала откровенное интервью. Она призналась, что предложила своему мужу оформить развод.

Алена Водонаева дала откровенное интервью. Она призналась, что предложила своему мужу оформить развод.стала очередной звездной гостьей YouTube-шоу "Нежный редактор". Звезда скандально известного реалити "Дом-2" ответила на самые пикантные вопросы. К примеру, она без стеснения поведала о сексе с женщинами и призналась, что могла бы стать лесбиянкой, если бы ее партнерша была такой же сильной, как мужчина (и дело не в физической силе).Сейчас же Алена счастливо замужем за музыкальным деятелем Алексеем Косинусом. Влюбленные оформили отношения 11 сентября 2017 года. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Днем пара покаталась на ретромобиле "Чайка" и пообедала во флажной башне Петропавловской крепости, а вечером Водонаева и Косинус отправились в ЗАГС.После бракосочетания молодожены переехали жить в Москву. Со стороны кажется, что у влюбленных полная идиллия в отношениях, однако на шоу "Нежный редактор" Алена Водонаева призналась, что предложила мужу развестись."Я не понимаю, зачем я вышла замуж во второй раз. Я его люблю, но мне кажется, что можно было бы и так встречаться", – объяснила звезда "Дома-2". Алена рассказала, что Алексей сделал ей предложение через полтора месяца после начала их романа. Водонаева была захвачена чувствами и согласилась."Я была в розовых очках, во всей этой улетевшей романтике... Я ему даже недавно предложила: "Может, мы разведемся и продолжим встречаться?" Я хочу встречаться!" – заявила Алена Водонаева. При этом она не уточнила, как на такое предложение отреагировал супруг.Отметим, что в конце июля 2018 года Алена Водонаева и Алексей Косинус обвенчались в Лас-Вегасе. "Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной, старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там "ячеек общества". Нас обвенчал самый милый и старенький священник", – рассказывала у себя в Instagram счастливая Алена Водонаева.