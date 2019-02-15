В Вологде шестилетнего Степу жестоко избили приемные родители. Полгода ребенок находится в коме. СК ведет расследование, а вологжане собираются на митинг, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Прямой эфир провел свое расследование этого громкого дела. Кто избил мальчика? И выживет ли он?

В Вологде шестилетнего Степу жестоко избили приемные родители. Полгода ребенок находится в коме. У него сломаны ребра, диагностированы черепно-мозговая травма, повреждения на теле, гематомы разного срока давности.Его родную мать Аллу лишили родительских прав, и он попал в семью Евгения и Юлии Блохиных. После жестокого избиения Степана они были арестованы, а родная мать стала добиваться права видеть своего ребенка. Однако ей пока в этом отказывают.Жители города называют случившееся трагедией года и готовятся к митингу, а в соцсетях распространяется флешмоб #СТЁПАЖИВИ.По делу идет следствие, оно находится на контроле председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина – он приезжал в Вологду и провел там специальное совещание по судьбе Степы.Следствие продолжается, обвинения пока никому не предъявлены.Волонтеры делают все, чтобы эту историю не забыли, и требуют, чтобы те, кто довел малыша до комы, понесли наказание.Кроме того, активисты создали группу "Помощь Степану" и организовали сбор средств, на которые закупают для ребенка все необходимое.Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" провела собственное расследование этого громкого дела, чтобы попытаться понять: кто избивал мальчика, и сможет ли родная мать добиться права навещать Степу и ухаживать за ним? А главное: выживет ли несчастный малыш?