Популярность Ольги Скабеевой на Украине резко выросла. Это
заметила сама ведущая программы 60 минут. В подтверждение Скабеева
привела данные сервисов, отражающих цитируемость новостей в сосетях.
Популярность Ольги Скабеевой на Украине резко выросла. Это
заметила сама ведущая программы "60 минут". В подтверждение Скабеева
привела данные сервисов, отражающих цитируемость новостей в сосетях.
Первой в топе новостей на Украине за прошедшие сутки стало известие о том, что
Ольга Скабеева попала в страшное ДТП. По мнению телеведущей, это и называется популярностью.
"Популярность – это когда фейк об аварии с твоим
участием в топе украинских соцсетей за сутки", – написала в своем
Telegram-канале.
Тему Скабеева продолжила на своем YouTube-канале под
названием "#СеемДобро". Телеведущая прочла заголовок новости в
сервисе, отражающем самое читаемое за сутки в украинских соцсетях.
"Кремлевская пропагандистка разбилась в жутком
ДТП. Путину будет ее не хватать", – озвучила заголовок Скабеева. И
добавлила, что, как видят зрители, никто не разбился. А те, кто вбрасывает
такие фейки – злодеи и сумасшедшие, считает Скабеева. В то же время, по словам
журналистки, на идиотов обижаться нельзя.
Скабеева жалеет, что не сможет в полной мере воспользоваться
своей популярностью – ведь регистрация кандидатов в президенты Украины, к
сожалению, уже закончилась. "Если бы она не закончилась, думаю, можно было
бы каким-то образом мне поучаствовать… Может быть, у меня были бы шансы",
– сказала Скабеева.
По словам , она знает – хотя и приблизительно – как
стабилизировать ситуацию на Украине. И с удовольствием бы попробовала это
сделать.
Ведущая заметила, что новости о кандидатах на украинское президентское кресло – шоумене Владимире Зеленском и действующем президенте Петре Порошенко – намного ниже фейков о ДТП с участием Скабеевой.