Популярность Ольги Скабеевой на Украине резко выросла. Это заметила сама ведущая программы 60 минут. В подтверждение Скабеева привела данные сервисов, отражающих цитируемость новостей в сосетях.

Популярность Ольги Скабеевой на Украине резко выросла. Этозаметила сама ведущая программы "60 минут". В подтверждение Скабеевапривела данные сервисов, отражающих цитируемость новостей в сосетях.Первой в топе новостей на Украине за прошедшие сутки стало известие о том, чтоОльга Скабеева попала в страшное ДТП. По мнению телеведущей, это и называется популярностью."Популярность – это когда фейк об аварии с твоимучастием в топе украинских соцсетей за сутки", – написала в своемTelegram-канале.Тему Скабеева продолжила на своем YouTube-канале подназванием "#СеемДобро". Телеведущая прочла заголовок новости всервисе, отражающем самое читаемое за сутки в украинских соцсетях."Кремлевская пропагандистка разбилась в жуткомДТП. Путину будет ее не хватать", – озвучила заголовок Скабеева. Идобавлила, что, как видят зрители, никто не разбился. А те, кто вбрасываеттакие фейки – злодеи и сумасшедшие, считает Скабеева. В то же время, по словамжурналистки, на идиотов обижаться нельзя.Скабеева жалеет, что не сможет в полной мере воспользоватьсясвоей популярностью – ведь регистрация кандидатов в президенты Украины, ксожалению, уже закончилась. "Если бы она не закончилась, думаю, можно былобы каким-то образом мне поучаствовать… Может быть, у меня были бы шансы",– сказала Скабеева.По словам , она знает – хотя и приблизительно – какстабилизировать ситуацию на Украине. И с удовольствием бы попробовала этосделать.Ведущая заметила, что новости о кандидатах на украинское президентское кресло – шоумене Владимире Зеленском и действующем президенте Петре Порошенко – намного ниже фейков о ДТП с участием Скабеевой.