На неё будет наложен штраф

На неё будет наложен штрафВ Вязниках под весом снежных навалов провалилась крыша многоквартирного дома №23-А на улице Металлистов.Владимир Сипягин узнал о происшествии и распорядился срочно обследовать повреждённую крышу и в как можно быстрее провести её ремонт.На место происшествия выезжали спасатели, администрация района и Государственная жилищная инспекция области.По информации ГЖИ, в доме 2009-го года постройки с шиферной скатной крышей сломались стропила, поэтому произошло обрушение. Кровля упала на железобетонные перекрытия чердака. Квартиры не повреждены, никто из жильцов не пострадал. По информации местный властей, нет необходимости временного выселения вязниковцев из дома.Руководитель Госжилинспекции Елена Андреева рассказала, что в отношении обслуживающей организации составляют административный протокол, на неё будет наложен штраф, выдано предписание.Чердачные помещения уже расчистили от строительного мусора, уже завозят материалы для восстановления крыши.