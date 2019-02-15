Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала угрозы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в адрес тех, кто подрывает демократию в Венесуэле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала угрозы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в адрес тех, кто "подрывает демократию" в Венесуэле.Болтон написал в Twitter, что "те, кто строит заговоры с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы разрушить демократические институты Венесуэлы, будут по-прежнему сталкиваться с последствиями".Ранее в блокноте Болтона журналисты разглядели запись "пять тысяч солдат в Колумбию". В колумбийском МИД ответили, что не знают причины, по которой такая запись появилась в его блокноте. При этом в пресс-службе колумбийского минобороны сообщили, что правительство Колумбии не намерено предоставлять США военные базы для вторжения в Венесуэлу, передает РИА Новости.Однако Трамп подтвердил в интервью одному из американских телеканалу, что как "один из вариантов" рассматривается отправка военных в Венесуэлу. Власти США уже применили многочисленные санкции против руководства Венесуэлы и грозили санкциями другим странам, в случае поддержки Мадуро.Как сообщалось ранее, 23 января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо назвал себя исполняющим обязанности главы государства на период работы временного правительства.О признании Гуаидо заявили США и ряд других стран, потребовав от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.Мадуро в свою очередь заявил, что Гуайдо — "марионетка США", а он является конституционным президентом. Его поддержали Россия, Китай и ряд других стран поддержали как законного президента Венесуэлы.