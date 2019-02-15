Популярная певица поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с отдыха на пляже. Пользователи заметили, что Селена Гомес набрала лишний вес, и посоветовали ей следить за фигурой.

Популярная певица поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с отдыха на пляже. Пользователи заметили, что Селена Гомес набрала лишний вес, и посоветовали ей следить за фигурой.Звезда отправилась на пляж вместе с друзьями, чтобы отметитьпомолвку их близкой подруги. На снимках, опубликованных в Сети несколько дней назад, девушки позируют в купальниках и улыбаются в объектив. "Моялучшая подруга выходит замуж. Давайте поздравим ее! Встречайте будущую Миссис Лопез!", – написала .Многие пользователи заявили, что популярная певица перестала следить за собой и набрала лишний вес. Подписчики посоветовали ей чаще посещать спортзал и ухаживать за своей кожей: "Какая же ты толстая! Это ненормально, Селена! Я вижу целлюлит на твоих ногах! Отвратительно. У тебя так много денег, а ты не можешь за собой следить? Тебе должно быть стыдно", "Селена стала толстой", "Она толстая и некрасивая", "Селена, что произошло с твоим телом?".Другие комментаторы, наоборот, похвалили за то, что она не боится показывать необработанные снимки. По их словам, таким образом исполнительница дает важный урок всем своим поклонникам: нужно принимать свое тело таким, какое оно есть, и не изнурять себя диетами. "Здоровое и красивое тело! Спасибо за то, что показываешьнам настоящую красоту вместо искусственной!", "Мне нравится все на этом снимке.Здоровое тело и счастливая улыбка", "Она такая идеальная", "Самая милая девушка на свете!", – писаливосхищенные пользователи.