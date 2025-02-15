За 8 месяцев прошлого года в Собинском районе 3 человека заболели болезнью Лайма. Это был самый высокий показатель заболеваемости на территории Владимирской области. Вместе с тем

За 8 месяцев прошлого года в Собинском районе 3 человека заболели болезнью Лайма. Это был самый высокий показатель заболеваемости на территории Владимирской области. Вместе с тем прокуратура региона сообщила, что администрация Копнинского сельского поселения (территория занимает около четверти района) недобросовестно провела обработку от клещей. Согласно установленным требованиям, самые посещаемые места массового отдыха, загородные участки, сады,