Во Владимирской области в городе Александров суд вынес вердикт 47-летнему жителю соседнего государства.

К смерти женщины оказался причастен мигрант, который отдал пенсионерке на хранение 1,5 миллиона рублей. Подробности читайте на vlad.aif.ruТруп у дорогиАлександровский городской суд вынес вердикт 47-летнему жителю Таджикистана. Он был признан виновным в совершении убийства пожилой женщины.Тело 70-летней москвички Тамары К. с признаками насильственной смерти было найдено 30 марта 2024 года неподалеку от деревни Брыковы Горы Александровского района Владимирской области.Из показания местного жителя:«В дневное время я поехал на ферму за молоком. Через 500-600 метров от фермы, на обочине, в лесополосе, на снегу заметил что-то темное и обувь. Остановился, присмотрелся и увидел, что на снегу лежит человек. Подходить не стал. Я позвал человека, но никто не ответил. После этого сообщил в полицию. Труп находился в пяти метрах от края дороги».Эксперты установили, что смерть женщины насупила от отека головного мозга в результате открытой черепно­-мозговой травмы. Пролежало тело в снегу не менее двух недель.КвартирантТамара К. родилась в Пермском крае. Вместе с сестрой воспитывалась в доме-интернате. После выхода из казенного заведения переехала в Пермь, где проживала до начала 90-х годов. В разгар перестройки женщина перебралась в Москву, устроилась работать на завод и вскоре вышла замуж.По словам сестры потерпевшей, та навещала ее каждый год вплоть до 2019-го, и к себе звала. Но после смерти супруга ситуация резко изменилась – Тамара перестала ездить в Пермь, ссылаясь на нехватку денег.Пенсия у женщины была чуть больше 20 тысяч рублей, в столице на такие деньги не разгуляешься. Поэтому в одно время она решила найти квартиранта и поселила у себя трудового мигранта, которого по-русски окрестила Захаром.Захар (Зафарджон Р.) – уроженец Таджикистана 1977 года рождения – снимал у старушки комнату в ее «двушке», и платил за постой 10 тысяч рублей.Мужчина трудился сварщиком и зарабатывал в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Деньги он почти не тратил. Свои накопления, со слов иностранца, хранил у хозяйки квартиры, поскольку полностью ей доверял.Так они сосуществовали на протяжении двух-трех лет, пока москвичка не решила продать квартиру и переехать в общежитие, ссылаясь на высокую стоимость коммунальных услуг. К тому моменту, утверждал Зафарджон, он передал на хранение пенсионерке почти 1,5 млн рублей, но та деньги возвращать не собиралась и даже грозила депортировать его на родину.Тогда в голове Захара возник план мести.Из показаний обвиняемого:«Я понимал, что на территории г. Москвы этого сделать я не смогу, поэтому решил совершить убийство в СНТ, расположенном на территории г. Александрова. Эта территория мне была знакома, поскольку ранее я там подрабатывал. И даже если тело найдут, вряд ли меня заподозрят в совершении преступления».Далее, по замыслу злоумышленника, необходимо было подготовить место преступления. 19 февраля мужчина попросил своего знакомого таксиста отвезти его в Александров и договорился, что тот заберет его около полуночи.В городе Захар приобрел несколько пар резиновых перчаток, лопаты, сапоги... Мысленно он уже выбирал безлюдное место, где можно было бы вырыть яму и спрятать труп.До возвращения таксиста оставалось еще достаточно времени, поэтому мужчина купил бутылку водки и начал распивать ее неподалеку от магазина.В какой-то момент он заметил двух работяг - таких же как он мигрантов. После короткого диалога незнакомцы согласились за 5 тысяч рублей вырыть яму – якобы для прокладки труб.В назначенное время водитель забрал Захара с его новыми товарищами, и машина покатила в сторону СНТ.Таксиста рабочие оставили возле въезда в СНТ, а сами, прихватив инструмент, направились глубь поселка.«Затем я увидел кусты, овраг какой-то. Решил, что это место самое подходящее для убийства и что яму выкапывать будем именно здесь. Мы взяли лопаты и попробовали раскопать яму, но было очень холодно, земля была твердая, замороженная, и ничего не получилось», - давал показания обвиняемый.Несмотря на это, Захар оплатил несделанную работу. Однако же на всякий случай инструмент забирать не стал – оставил в кустах.Новых приятелей доставили в Александров, сами же вернулись в столицу.«Ничего тебе не дам!»Отступать от намеченного плана злоумышленник не собирался. Как он позднее расскажет следствию, последующие два дня он провел в поисках пенсионерки. Наконец, 23 февраля они договорились встретиться, чтобы поехать «отдохнуть от городской суеты». С собой он прихватил трубу-дюймовку, которую спрятал под курткой.В Александровский район их отвез все тот же таксист.«Когда мы шли, разговаривали между собой на различные темы. Примерно через километр Тамара предложила мне финики, но я отказался, потому что думал, что они отравленные – по поведению женщины было заметно, что она не собирается отдавать деньги. Финики я выкинул, также как и предложенную ею бутылку воды. Далее мы прошли немного вперед, разговор уже зашел за деньги, и Тамара сказала, что ничего мне не даст».В какой-то момент мужчина вытащил металлическую трубу и стал наносить удары по голове пенсионерки, пока та не рухнула и не перестала дышать.После этого он перевалил жертву за бруствер и направился к месту, где его ожидало такси. На вопрос водителя «а где бабушка?» ответил, что она плохой человек и что он «два раза ее стукнул».Вернувшись в Москву, мужчина первым делом купил себе билет на родину, и 27 февраля уехал в Таджикистан. Когда же вернулся назад – 2 мая - сразу же был задержан полицейскими.Как уточнила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова, вину подсудимый признал в полном объеме.В итоге суд назначил ему наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима.