С 20 по 28 февраля в реабилитационном центре «Шередарь» в Сосновом Бору (Петушинский район) пройдет смена психолого-социальной реабилитации для детей, которые пострадали от военных действий и

С 20 по 28 февраля в реабилитационном центре «Шередарь» в Сосновом Бору (Петушинский район) пройдет смена психолого-социальной реабилитации для детей, которые пострадали от военных действий и терактов. Об этом рассказал губернатор области в соцсетях. Ранее лагерь помогал ребятам, которые побороли рак. К слову, все программы бесплатные. Сейчас в трех километрах от лагеря строится новый оздоровительно-реабилитационный