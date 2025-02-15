Человек погиб на пожаре в Покрове прошедшей ночью. Личность пока не установлена. Труп нашли на месте крупного возгорания хозпостроек по адресу улица Советская, 30, рассказали в пресс-службе

Человек погиб на пожаре в Покрове прошедшей ночью. Личность пока не установлена. Труп нашли на месте крупного возгорания хозпостроек по адресу улица Советская, 30, рассказали в пресс-службе МЧС области. Спасателей вызвали в 23:30 14 февраля. Пожар был крупным – пламя распространилось на 100 квадратов. Когда удалось потушить огонь, пожарные и обнаружили на пепелище тело неизвестного.