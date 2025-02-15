Во Владимире не прекращается борьба со снегом. Так, 14 февраля на уборку городских улиц вышли порядка 50 единиц коммунальной техники и свыше 80 дворников.

Во Владимире не прекращается борьба со снегом. Так, 14 февраля на уборку городских улиц вышли порядка 50 единиц коммунальной техники и свыше 80 дворников. Об этом сообщила горадминистрации.Тяжёлая техника, в том числе тракторы, грейдеры и самосвалы, расчищали владимирские дороги и тротуары, а также обрабатывали территории противогололедными материалами. Дворники же трудились на остановках, пешеходных переходах и подходах к социальным объектам.«Уборка снега станет более качественной и оперативной, если не будут создаваться помехи работе снегоуборочной техники из-за неправильно припаркованных или брошенных машин», - подчёркивается в сообщении пресс-службы мэрии.