Во Владимире индивидуального предпринимателя признали виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере.

Во Владимире индивидуального предпринимателя признали виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере. Об этом сообщила СУ СКР по региону.Было установлено, что с 2022 по 2024 годы гендиректор коммерческой организации и два бизнесмена, которые оказывали ритуальные услуги, регулярно заносили заведующему патологоанатомическим отделением одной из городских больниц деньги. Взятки давались за быстрое оформление свидетельств о смерти, подготовку и выдачу тел. Сам осуждённый передал 95000 руб.Суд назначил предпринимателю штраф в 1,14 млн рублей.«Уголовные дела в отношении других взяткодателей и посредника, а также самого должностного лица рассматриваются в суде», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.