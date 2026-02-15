Министерство обороны России в своём канале в MAX сообщило о перехвате и уничтожении дежурными средствами ПВО 123 украинских беспилотников сегодня, в период с 13.00 до 18.00. БПЛА сбили над Брянской,

Министерство обороны России в своём канале в MAX сообщило о перехвате и уничтожении дежурными средствами ПВО 123 украинских беспилотников сегодня, в период с 13.00 до 18.00. БПЛА сбили над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областями и Московским регионом, в том числе 15, летевших на Москву. Какое количество беспилотников уничтожили над территорией нашего региона