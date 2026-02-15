В ночь с 14 на 15 февраля, в посёлке Ставрово на улице Садовой частично обрушилась крыша 2-этажного многоквартирного жилого дома № 4, сообщили в прокуратуре области. На место происшествия

В ночь с 14 на 15 февраля, в посёлке Ставрово на улице Садовой частично обрушилась крыша 2-этажного многоквартирного жилого дома № 4, сообщили в прокуратуре области. На место происшествия выехал помощник межрайонного прокурора Дмитрий Гаврилов. Установлено, что сегодня ночью в двухэтажном трёхподъездном жилом доме произошло частичное обрушение кровли над третьим подъездом, – рассказали в прокуратуре