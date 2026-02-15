Случай произошёл 13 февраля, около 15 часов, на улице Пионерской в Коврове. На 55-летнюю женщину упала снежно-ледяная масса с крыши трёхэтажного многоквартирного дома №16. С переломами рёбер её

Случай произошёл 13 февраля, около 15 часов, на улице Пионерской в Коврове. На 55-летнюю женщину упала снежно-ледяная масса с крыши трёхэтажного многоквартирного дома №16. С переломами рёбер её госпитализировали в больницу. Прокуратурой области и следственным отделом по г. Коврову СУ СК России по Владимирской области были организованы проверки. Следователем проведён осмотр места происшествия, опрошена пострадавшая,