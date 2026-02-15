Эрмитаж открывает новую уникальную выставку Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы.

Эрмитаж открывает новую уникальную выставку Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII вторая половина XX века. С 15 февраля экспозиция доступна всем желающим. Она расположена в Арапском зале Зимнего дворца (зал № 155) и посвящена знаменитой китайской керамике, выполненной из особых по составу глин, месторождения которых находятся на востоке Китая — в окрестностях города Исин в провинции Цзянсу.Считается, что первые образцы исинской керамики в Россию привёз Пётр I. К ним относятся представленные в зале чайники из Петровской коллекции ГМЗ Петергоф. В Эрмитаже представляют образцы, связанные главным образом, с чайной культурой. Они демонстрируют особенности исинских глин и широкие возможности, которые этот материал предоставляют гончарам при изготовлении и орнаментации изделий. Также посетители узнают о путях их поступления в музеи и коллекционерах. Многие из экспонатов демонстрируются и опубликованы впервые.В составе выставки свыше 90 предметов ‒ чайники, миниатюрные чашки, чайницы, сосуды, флаконы, вазы и другие, ‒ демонстрирующих разнообразие форм и техник декора, применявшихся на протяжении нескольких столетий.Подробнее об экспонатах можно узнать из сопровождающего её научного иллюстрированного каталога Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII ‒ вторая половина XX века (Издательство Государственного Эрмитажа, 2026), автором концепции и научным редактором которого выступила ведущий научный сотрудник, кандидат искусствоведения Татьяна Арапова.Накануне, 14 февраля, выставку торжественно открыли гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и востоковед Мария Захарова, предметы из коллекции которой вошли в экспозицию. В церемонии приняли участие и кураторы выставочного проекта, научные сотрудники Отдела Востока Государственного Эрмитажа, а также представители музеев.В работе над организацией выставки свои силы объединили крупнейшие музеи города — Эрмитаж, Музей Востока, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), ГМЗ Петергоф и музей-заповедник Павловск, а также Государственный музей истории религии.Работать выставка будет до 31 мая 2026 года. Посетить её можно по входному билету в Главный музейный комплекс.