В Коврове Владимирской области, 14 февраля, ООО «Владимиртеплогаз» приступило к ремонту на Центральном тепловом пункте. Из-за потепления и таяния снега поиски утечки теплоснабжения был затруднен. Министр ЖКХ Владимирской области Сергей Маевский лично контролировал ход работ.На улице Еловой, у дома №86, работали 10 специалистов и 4 единицы техники. Без тепла оставались 9 многоквартирных домов.Завершили работы к 15 февраля. Напомним, ранее мы писали, что