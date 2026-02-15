Из-за снегопадов.

В ряде муниципальных округов Владимирской области из‑за снегопадов произошли локальные отключения электроэнергии.Ночью на 15 февраля обильные снегопады привели к нарушениям электроснабжения в населённых пунктах Вязниковского, Гороховецкого, Гусь‑Хрустального, Селивановского, Суздальского и Судогодского муниципальных округов.Для устранения неполадок «Владимирэнерго» направило 22 бригады — всего 85 специалистов и 27 единиц техники. Для временной подачи электричества задействовали резервные источники питания.Энергетики продолжают работы до полного восстановления электроснабжения. Напомним, ранее мы писали, что