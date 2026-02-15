Обильный мокрый снег стал причиной локальных отключений в отдельных районах Владимирской области, сообщают во «Владимирэнерго». Без электричества остались жители населённых пунктов в

Обильный мокрый снег стал причиной локальных отключений в отдельных районах Владимирской области, сообщают во «Владимирэнерго». Без электричества остались жители населённых пунктов в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Селивановском, Суздальском и Судогодском муниципальных округах. Последствия непогоды оперативно устраняют 22 бригады компании: 85 энергетиков, 27 единиц спецтехники. Для временной подачи электроэнергии используются резервные источники электроснабжения. Восстановительные работы будут вестись