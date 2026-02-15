По прогнозам синоптиков Владгидрометцентра, завтра, 16 февраля, в регионе заметно похолодает. Температура днём -14…-9°С, ночью до -19 градусов. Сильный северо-западный ветер с порывами до 15 – 18

По прогнозам синоптиков Владгидрометцентра, завтра, 16 февраля, в регионе заметно похолодает. Температура днём -14…-9°С, ночью до -19 градусов. Сильный северо-западный ветер с порывами до 15 – 18 м/с. Метель. На дорогах – снежные заносы и гололедица. Во вторник, 17 февраля, в области сохраниться такая же погода. Ожидаются снегопады. В среду, 18 февраля, синоптики обещают, что