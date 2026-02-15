Если автомобилю присвоен код «133», номерные знаки нужно изготавливать у специализированных производителей.

Во Владимирской области с февраля появился новый трёхзначный код региона — «133». По информации Госавтоинспекции, он уже применяется при выдаче госномеров: программа присваивает автомобилистам знаки как с новым кодом, так и со старым («33») — до исчерпания двухзначной серии.Номера с кодом «33» по‑прежнему выдают в подразделениях ГАИ, где также можно оплатить госпошлину.Если автомобилю присвоен код «133», номерные знаки нужно изготавливать у специализированных производителей. Напомним, ранее мы писали, что