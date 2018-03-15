С 31 января по 12 марта 2018 года на Едином портале госуслуг работала услуга «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», с помощью которой граждане РФ впервые могли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. По уточненным данным Минкомсвязи, за весь период через ЕПГУ было подано 1,64 млн. заявлений.

15.03.2018С 31 января по 12 марта 2018 года на Едином портале госуслуг работала услуга Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации, с помощью которой граждане РФ впервые могли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. По уточненным данным Минкомсвязи, за весь период через ЕПГУ было подано 1,64 млн. заявлений.На основании данных, предоставленных пользователями Единого портала госуслуг, Ростелеком, при участии ведущего системного интегратора РТЛабс, составил портрет типичного мобильного избирателя.По статистике, чаще всего возможностью выбора удобного избирательного участка пользовались женщины – их оказалось 57,7% от общего количества граждан, а мужчин - 42,3%. При этом наиболее активными были россияне в возрасте от 25 до 34 лет – более 39% от всех, подавших заявления через ЕПГУ. За ними следуют россияне в возрасте от 35 до 44 лет (21%) и граждане от 18 до 24 лет (свыше 15%).Чаще всего за услугой обращались пользователи поисковых систем Яндекс, Google, Mail.ru и социальных сетей ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.Наибольшее количество пользователей переходили на страницу услуги по ссылкам из информационных сообщений, размещенных в Интернете – свыше 38%. Более 21% граждан сами находили информацию о сервисе в поисковых системах, а 13% переходили на страницу из электронных писем-уведомлений.Популярность услуги выбора удобного избирательного участка демонстрирует не только пользовательский интерес, но и качественно новый подход к предоставлению госуслуг, - отмечает Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО Ростелеком.Заявления подавали граждане России, проживающие как в стране, так и за рубежом: были оформлены заявления из Беларуси, Казахстана, Германии, Украины и других стран. Более 32% всех заявлений подали жители Москвы и Московской области, около 12% заявок поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также в числе активных регионов отмечены Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Нижегородская области, Республика Татарстан, Новосибирская и Челябинская области.Для удобства пользователей услуги Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации была проведена интеграция информационных систем Сбербанка Онлайн с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Клиенты смогли в режиме онлайн подтвердить свои учетные записи на Едином портале госуслуг, чтобы воспользоваться правом выбора удобного участка для голосования 18 марта.Технический и организационный регламент процедуры подачи и обработки заявлений был определен Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России), который обеспечивает использование, эксплуатацию и развитие Государственной автоматизированной системы (ГАС) Выборы. Технологическую реализацию проекта осуществлял Ростелеком при участии ведущего системного интегратора РТЛабс.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0 млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.* * *АО РТ Лабс (, https://t.me/rtlabs_news) – дочерняя компания ПАО Ростелеком, основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО РТ Лабс получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.Основными проектами компании являются: эксплуатация инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и региональных отраслевых IT-сервисов (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и др.) в интересах заказчиков ПАО Ростелеком.В РТ Лабс работает около 700 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения РТ Лабс в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.В структуру РТ Лабс входит предприятие РТ Регионы, субъект малого и среднего бизнеса, а также РТК Софт Лабс, резидент ОЭЗ Иннополис и флагманский Центр компетенций Группы компаний.Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности РТ Лабс - компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО Ростелеком.