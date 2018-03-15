. Напомним, что в список финалистов, по итогам первоначального голосования, вошли Соловьиный пруд, берег пруда на ул. Комиссарова, сквер имени Н.В. Гоголя, сквер в мкр. Энергетик, а также парк «Добросельский».

В администрации Владимира обсудили дизайн-проекты общественных территорий, которые предстоит благоустроить в этом году. Напомним, что в список финалистов, по итогам первоначального голосования, вошли Соловьиный пруд, берег пруда на ул. Комиссарова, сквер имени Н.В. Гоголя, сквер в мкр. Энергетик, а также парк «Добросельский».В частности, на берегу пруда на ул. Комиссарова предлагается обустроить велосипедные дорожки, тематические развлечения, озеленить территорию и обеспечить безопасность на объекте.Проект благоустройства Соловьиного пруда представили студенты Владимирского государственного университета. Они предусмотрели размещение на территории пешеходных дорожек, спортивной и детской площадок, фонарей с видеонаблюдением за порядком, устройство пирса и домика для уток.Следующий проект — сквер имени Н.В. Гоголя был разработан с целью создания комфортной среды для жителей ближайших домов и туристов. Разработчики предлагают сделать сквер комфортным местом для общения с множеством месть для сидения, клумбами, ухоженными деревьями.И последний проект — реконструкцию сквера в мкр. Энергетик представило ООО «Город мастеров». Разработчики предлагают сделать комфортное место для отдыха жителей микрорайона с детьми и пожилых горожан.Финальный этап голосования состоится 22 марта во Владимире на 10 участках, горожане на специальных избирательных участках выберут из списка территорию-победителя.